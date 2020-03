Putin si rivolge alla nazione: Rinviato il voto generale della Costituzione

Il presidente ha fatto sapere che il voto generale della Costituzione sarà rinviato a una data non ancora fissata. Secondo Putin, verrà presa una decisione sul nuovo giorno.

Ha anche affermato che "la Russia è nelle condizioni di lavorare in anticipo sulla lotta al coronavirus, la priorità principale è la salute dei cittadini".

Nel suo discorso Putin ha sottolineato che è prevista la recessione dell'economia mondiale per il coronavirus.

La prossima settimana in Russia si fermerà l'attività lavorativa con la conservazione degli stipendi.

"Ora è estremamente importante prevenire la minaccia della rapida diffusione della malattia (coronavirus). Pertanto, dichiarerò la settimana successiva non lavorativa con la conservazione dei salari", ha detto Putin nell'appello ai russi.

Riguardo gli aiuti all'economia russa e i cittadini Putin ha annunciato queste misure:

Per le piccole e medie imprese deve essere concesso un differimento fiscale di 6 mesi, ad eccezione dell'Iva, e premi assicurativi.

Tutti i redditi nella forma di interessi e dividendi che arrivano dall'estero dovrebbero essere tassati con un'aliquota del 15%.

Gli interessi superiori al milione di rubli dei depositi bancari sono tassati con un'aliquota del 13%.

Il presidente ha chiesto al governo e alla Banca Centrale di proporre e adottare misure aggiuntive per lo sviluppo sostenibile del settore reale dell'economia, comprese le garanzie dello Stato.

Una moratoria di sei mesi per i fallimenti delle imprese in una situazione difficile.

Le famiglie che hanno diritto al bonus di maternità riceveranno 5mila rubli (60 euro circa) per ogni bambino fino a 3 anni nei prossimi tre mesi, a partire da aprile.

Tutti gli ammortizzatori e assegni sociali saranno automaticamente rinnovati per 6 mesi senza certificazioni.

Nei prossimi sei mesi, tutti gli ammortizzatori e assegni sociali e sussidi rimarranno validi senza la presentazione della certificazione.

Tutti i pagamenti ai veterani e ai lavoratori in patria durante la guerra in occasione del 75° anniversario della Vittoria dovranno avvenire prima del 9 maggio.

I congedi per malattia devono essere calcolati al tasso non inferiore al livello minimo dei salari.

L'indennità di disoccupazione dovrebbe essere equiparata al salario minimo.

In caso di una riduzione del reddito mensile di oltre il 30%, ad un cittadino devono essere sospesi i rimborsi dei prestiti per credito a consumo e dei mutui.

"Il nostro compito più importante è garantire stabilità nel mercato del lavoro, prevenire un aumento della disoccupazione, lo Stato aiuterà le imprese a risolvere questi problemi", Putin si è rivolto a tutti i datori di lavoro.

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato i russi a ridurre al minimo i rischi della malattia e prestare la massima attenzione agli appelli dei medici in relazione alla situazione del coronavirus.

"Chiedo ai cittadini di prestare la massima attenzione alle raccomandazioni di medici e autorità. Ora molto dipende da questo. Soprattutto per le categorie più vulnerabili della popolazione, persone anziane e persone che soffrono di malattie croniche. Ora, per loro e per tutti i cittadini, l'obiettivo è minimizzare i rischi", ha detto Putin nel suo intervento rivolto ai cittadini.

Il presidente ha anche ringraziato tutti i medici che combattono il coronavirus.

"Voglio fare appello in particolare a medici, paramedici, infermieri, personale ospedaliero, cliniche, strutture mediche, servizi di emergenza ai nostri scienziati. Ora siete in prima linea nella difesa del Paese. Ringrazio sinceramente tutti voi per il vostro lavoro eroico", ha detto Putin.

In precedenza il ministero della Difesa russo ha riferito che Putin aveva ordinato di verificare la prontezza dell’esercito alla lotta contro il coronavirus. Le verifiche sulla preparazione dei militari per contrastare il coronavirus si svolgeranno esclusivamente nei poligoni delle forze armate senza il coinvolgimento di organi delle autorità e corrispondenti dipartimenti.

Sono 163 i nuovi casi d'infezione da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 20 regioni della Russia, in totale sono stati registrati 658 casi, ha riferito il quartier generale operativo per la lotta contro COVID-19 russo oggi.