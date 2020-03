Coronavirus, Russia: 658 infetti in totale in 55 regioni della Federazione

Sono 163 i nuovi casi d'infezione da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Russia, lo riferisce il quartier generale operativo per la lotta contro COVID-19

Sono 163 i nuovi casi d'infezione da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 20 regioni della Russia, in totale sono stati registrati 658 casi, ha riferito il quartier generale operativo per la lotta contro COVID-19.

Quindi, a Mosca sono stati rilevati 120 casi di infezione, sei nella regione di Mosca. Tutti i nuovi pazienti nelle ultime due settimane si erano recati in paesi in cui vi è una situazione grave epidemiologica. I malati sono stati ricoverati in ospedale e collocati in apposite strutture di isolamento, mentre coloro che avevano avuto contatti con loro stanno facendo i tamponi.

Sono 29 i pazienti guariti dal COVID-19, hanno specificato nel quartier generale operativo.

La pandemia COVID-19

La pandemia COVID-19, i cui primi casi sono stati registrati in Cina alla fine dell'anno scorso, ha colpito in 170 paesi. L'infezione si è diffusa in tutti i continenti tranne l'Antartide. Secondo l'OMS, circa 370 mila persone sono state infettate, 16.000 sono morte.

Secondo le statistiche della Johns Hopkins University, in totale oltre 424 mila persone si sono ammalate di COVID-19, quasi 19.000 sono morte, 19.000 sono state curate. Il primo paese in termini di morti è l'Italia (dove il bilancio delle vittime è vicino a settemila), seguito da Cina, Spagna, Iran, Francia e Stati Uniti.