Altro stop per Elon Musk: Il paracadute non si apre, il prototipo di Crew Dragon si schianta

Altro incidente di percorso per la Space X e le ambizioni di conquista dello Spazio di Elon Musk, ieri, durante un test per il dispiegamento dei paracadute qualcosa è andato storto e la capsula prototipo ha subito seri danni precipitando in caduta libera al suolo, pur se da altezza non considerevole.

SpaceX on the reported parachute incident today pic.twitter.com/zA6xk4jz31 — robin (@nova_road) March 25, 2020

​Durante il test Il prototipo si è destabilizzato mentre ancora era agganciato all'elicottero che lo sollevava dal suolo per la prova. Al fine di mettere in sicurezza l'equipaggio dell'elicottero, la capsula è stata sganciata. L’insufficiente altezza non ha permesso ai paracadute di azionarsi e la capsula si è schiantata al suolo.

Nel marzo 2019, la navicella spaziale Crew Dragon ha effettuato il suo primo volo di prova senza pilota verso l'ISS. Il suo primo volo di prova, questa volta con equipaggio verso la stazione, è previsto per maggio.

Nel 2011, il sistema di trasporto con equipaggio riutilizzabile dell'American Space Shuttle venne ritirato. Successivamente, solo i veicoli spaziali russi Soyuz hanno veicolato equipaggi alla ISS. Negli Stati Uniti sono stati sviluppati nuovi veicoli spaziali con equipaggio per inviare astronauti alla stazione: Crew Dragon di SpaceX e Starliner di Boeing.