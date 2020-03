Putin in visita all'ospedale di Mosca con i malati di Covid-19 - Video

"Spaziale. Non parlerò del mondo, ma ho studiato in Europa. Naturalmente è un ordine di grandezza migliore", ha risposto il dottore alla domanda del presidente su come giudicava la nuova clinica.

I pazienti sospettati di aver contratto il Covid-19 vengono portati nell'ospedale di Kommunarka. Putin ha ringraziato Protsenko per l'organizzazione di tutte le procedure nell'ospedale ed ha inoltre preso atto del lavoro ben coordinato di tutto il personale.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

​Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i medici dell'ospedale ad hoc per i pazienti positivi al coronavirus a Kommunarka usano efficacemente le attrezzature, gli equipaggiamenti ed i locali disponibili, sanno cosa fare, "tutto funziona come un orologio", come un meccanismo ben coordinato.

Putin in visita all'ospedale di Mosca con i malati di Covid-19 © Sputnik . Alexei Druzhinin 1 / 4 © Sputnik . Alexei Druzhinin Putin in visita all'ospedale di Mosca con i malati di Covid-19

"Ho visto come lavorano, tutti ai posti di combattimento. Non voglio usare queste espressioni militari, ma davvero tutti lavorano come un orologio, come un meccanismo ben collaudato. Sembra che le persone sappiano cosa fare, come fare, hanno tutto, stanno effettivamente usando le attrezzature, i locali e gli equipaggiamenti che hanno. Si vede come tutto è stato disposto bene", ha detto Putin nella conversazione con il primario dell'ospedale.

Il numero totale di pazienti con Covid-19 in Russia ha raggiunto quota 495, 22 sono i guariti, circa 93mila persone rimangono sotto osservazione medica.