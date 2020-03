Coronavirus, la Russia aiuta anche il Venezuela: a Caracas consegnati kit per i test

In precedenza il presidente del Venezuela Nicolas Maduro aveva affermato che la Russia aveva promesso di fornire assistenza umanitaria al suo Paese sullo sfondo dell'emergenza del coronavirus nel mondo. L'agenzia federale per la difesa dei consumatori e la salute pubblica Rospotrebnadzor aveva riferito di aver inviato i test per determinare il Covid-19 in 13 Stati, incluso il Venezuela.

"Abbiamo ricevuto le prime forniture dalla Federazione Russa, in modo che il Venezuela avesse maggiori opportunità di rilevare i casi di malattia Covid-19 ... In questo caso si tratta di 10mila kit per determinare la presenza della malattia", ha detto il capo della diplomazia di Caracas durante la cerimonia per il ricevimento dei kit.

Alla cerimonia ha preso parte l'ambasciatore russo in Venezuela Sergey Melik-Baghdasarov.

Il numero di casi di coronavirus nel Paese latinoamericano annovera attualmente 84 persone.

Ricordiamo che l'Italia, dopo colloqui telefonici tra il premier Conte e il presidente russo Vladimir Putin, ha ricevuto aiuti da Mosca per fronteggiare la situazione col coronavirus: si tratta di assistenza sia di personale sia di mezzi tecnici.