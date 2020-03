Miguel Bosè ricorda sua madre morta per il coronavirus con un post sui social

Il cantante spagnolo Miguel Bosé ha dato a suo modo l'addio a sua madre, la leggendaria attrice Lucía Bosé, deceduta in questi giorni per il coronavirus.

Nelle immagini del video d'addio, con lo sfondo musicale della canzone "Te amarè", si può vedere Lucia Bosè, famosa per il suo amore per l'arte, visita il museo della Casa Azul di Diego Rivera e Frida Kahlo o si diverte con il figlio cantante sul palco.

Il post con il video di ricordo pubblicato sulla pagina Instagram del cantante ha raccolto quasi 200mila visualizzazioni in alcune ore.

In precedenza, Bosè, che era molto vicino a sua madre anche se vive in Messico, aveva pubblicato sui social la foto della leggendaria attrice, commentando che "era appena morta e si trova già in un posto migliore".

La musa del neorealismo italiano e spagnolo, che ha lavorato con registi come Federico Fellini o Michelangelo Antonioni, è morta il 23 marzo in un ospedale di Segovia per le complicazioni dovute all'infezione del coronavirus. Per l'epidemia e le misure draconiane di contenimento della malattia adottate dal governo spagnolo, i funerali di Lucia Bosè dovranno essere rinviati.