In Russia nuovi 57 casi di contagio con coronavirus

Nelle ultime 24 ore in 14 regioni russe sono stati accertati 57 nuovi pazienti con coronavirus, ha riferito il quartier generale operativo per la lotta contro Covid-19.

Dei nuovi casi di contagio, 28 sono stati rilevati a Mosca, 5 a San Pietroburgo, 4 nelle regioni di Voronezh ed Ekaterinburg, 3 in Baschiria, 2 nelle regioni di Lipetsk, Orel e San Pietroburgo, nonché nel territorio di Primorsky; un caso è stato registrato nelle seguenti regioni: Kaluga, Samara e Volgograd, Cecenia e Tatarstan.

Tutti i nuovi pazienti nelle ultime due settimane sono stati in Paesi all'estero caratterizzati da una situazione epidemiologica sfavorevole. I nuovi contagiati sono stati ricoverati in ospedale e messi in isolamento in stanze particolari, mentre le persone con cui in questi giorni hanno avuto contatti saranno sottoposte ai test e messe sotto osservazione medica.