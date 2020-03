Turchia promette di incrementare pattuglie dell'autostrada M4 in Siria con la Russia

Un alto ufficiale turco ha assicurato alle forze armate russe che l'area dell'autostrada M4 siriana, pattugliata congiuntamente da Turchia e Russia, si espanderà gradualmente.

"Ampliamo gradualmente la pattuglia, come abbiamo fatto insieme nell'area di Qamishli. Abbiamo iniziato in piccolo e gradualmente aumentato la lunghezza dell'area. La cosa principale per noi è garantire la sicurezza, ecco perché continueremo a collaborare. Il nostro obiettivo principale è riportare la pace in questa terra ", ha detto il colonnello turco Ukay Sagir Oglu agli ufficiali di polizia militare russa dopo la seconda pattuglia.

Lunedì Russia e Turchia hanno condotto la seconda pattuglia congiunta delle autostrade che collegano Aleppo e Latakia. Il percorso è stato inizialmente abbreviato per motivi di sicurezza. L'esercito russo aveva precedentemente dichiarato che la Turchia si era impegnata a neutralizzare i gruppi estremisti e quindi a garantire la sicurezza delle pattuglie lungo l'intera autostrada il più presto possibile.

Pattuglie congiunte lungo l'autostrada M4 strategicamente importante, che è attualmente controllata da militanti, sono condotte in base a un memorandum sul cessate il fuoco nella provincia di Idlib concordato dai presidenti russo e turco durante i loro colloqui a Mosca il 5 marzo. La prima pattuglia è stata condotta il Il 15 marzo, e allo stesso modo è stato accorciato a causa delle provocazioni di gruppi militanti non controllati da Ankara.