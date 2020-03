Giappone in colloqui con il Comitato Olimpico Internazionale per rinviare le Olimpiadi di Tokyo

Thomas Bach, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (COI) ha dichiarato che la decisione finale sul rinvio verrà presa tra quattro settimane. Nel frattempo, i casi COVID-19 in Giappone sono più di 1.000.

Il governo giapponese sta negoziando con il Comitato Olimpico Internazionale per rinviare i Giochi olimpici di Tokyo per un massimo di un anno, secondo il quotidiano Sankei. Il primo ministro Shinzo Abe avrebbe dovuto tenere colloqui telefonici con il presidente del COI Thomas Bach più tardi questo martedì.

Il COI ha rimandato la decisione finale tra quattro settimane, mentre un funzionario giapponese non identificato ha già affermato che i Giochi di Tokyo "saranno rinviati", secondo il Sankei.

Poco dopo il rapporto, il ministro delle Olimpiadi giapponesi Seiko Hashimoto ha affermato che "più di tutto bisogna unire le nostre forze e rispondere con fermezza per porre fine al coronavirus".

"Credo che i Giochi di Tokyo non possano avanzare verso la loro "forma completa" che il primo ministro ha menzionato fintanto che i paesi del mondo non hanno posto fine al coronavirus", ha detto ai giornalisti.

Secondo il Japan Times, il primo ministro giapponese ha riconosciuto in precedenza che potrebbe essere impossibile tenere le Olimpiadi del 2020 nella "forma completa" come sperava in precedenza.

"Quando si tratta di ospitare i Giochi del 2020, non credo che il mondo sia in condizione di farlo in questo momento", ha detto Abe durante una sessione parlamentare lunedì.