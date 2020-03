Angela Merkel fa tampone per il coronavirus, primo testo negativo

Aggiornamento: il primo testo è risultato negativo secondo i media locali.

Angela Merkel, che si è ritirata in quarantena a casa dopo il contatto con un medico infetto da coronavirus, ha fatto il tampone oggi, si attende il risultato, ha detto il portavoce del gabinetto tedesco Steffen Seibert durante un briefing a Berlino.

"Lei ha condotto il test del coronavirus oggi, stiamo aspettando il risultato, vedremo cosa ne consegue", ha detto Seibert, aggiungendo che le linee guida principali in questo caso sono le "raccomandazioni del Robert Koch Institute".

Ha aggiunto che il Cancelliere ha ricevuto "numerosi auguri di buona salute", e che la Merkel è "molto contenta di questo".

In precedenza il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz lunedì ha detto che parlerà in settimana al parlamento in luogo della Cancelliera Angela Merkel che è a casa in isolamento. Il ministro ha fatto presente che il governo tedesco introdurrà misure per sostenere le attività produttive, ma ha anche annunciato che il Pil tedesco perderà il 5% nel 2020.