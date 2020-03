Covid-19: Singapore lancia app per tracciare possibili contatti

La città-Stato di Singapore ha registrato i primi due decessi da Coronavirus: si tratta di una donna 75enne originaria di Singapore e un uomo di 64 anni indonesiano, i quali, secondo le informazioni i il Ministero della Salute ha precisato che le vittime erano affette da patologie pregresse. Secondo l'ultimo bollettino sono 385 i casi di infezione.

Nel frattempo, per contrastare il contagio, il Governo ha lanciato l'app TraceTogether, un dispositivo di "contact-tracing" per permettere alle autorità di tenere sotto controllo i contatti degli utenti e identificare quelli che sono stati esposti a persone infette da coronavirus.

L'app registra lo scambio di segnali via Bluetooth tra altri telefoni, e rileva chi si trova in prossimità, entro i due metri di distanza. I dati vengono archiviate sullo stesso dispositivo tramite l'app, che è stata sviluppata dall’Agenzia per la tecnologia del Governo di Singapore (GovTech) e dal Ministero della salute. Tuttavia sarà possibile accedere solo a queste informazioni, mentre le altre, compresa la geolocalizzazione dell'utente, non saranno accessibili poiché criptate. Sarà compito degli utenti, in caso di necessità, comunicare i dati alle autorità che non potranno acquisirli autonomamente.

"Osservare attentamente i contatti dopo l'esposizione a una persona infetta aiuta ad avere trattamenti e cure e impedisce un'ulteriore trasmissione del virus", ha affermato l'OMS, che incoraggia l’uso del "contact tracing". La speranza, per molti, è che la tecnologia possa aiutare ad accorciare questi passaggi e a rendere la risposta alla diffusione del virus più veloce.

Numerosi sono i modi utilizzati dai governi per poter, attraverso la tecnologia, contrastare la diffusione del Covid-19, come in Italia abbiamo la Lombardia con l'ausilio delle celle telefoniche e la Puglia che ha deciso di utilizzare i droni. Tuttavia è necessario rispettare le regole della privacy dei cittadini; in Iran Google ha deciso di eliminare l'app ufficiale dello Stato del Covid-19 per ipotesi su secondi fini che limitavano la libertà della popolazione.