USA, morto Kenny Rogers: era un'icona della musica country

Rogers, come riferito dalla famiglia, si è spento nella sua abitazione in Georgia "per cause naturali". A riferirlo è il portale Variety.

Il cantante lascia i suoi cinque figli, che in un comunicato hanno definito l'opera musicale di Rogers "un segno indelebile nella storia della musica americana".

A causa dell'epidemia di Covid-19, le esequie della stella del country saranno tenute in forma privata, con la partecipazione di un numero molto limitato di persone.

Rogers aveva tenuto il suo ultimo tour di addio tra il 2015 e il 2017, prima di vedersi costretto ad annullare le ultime date per dei non meglio precisati problemi di salute.