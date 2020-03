Mosca, poderoso incendio in un complesso industriale di 60000 mq - Foto, video

Nella capitale russa è attualmente in corso un fortissimo incendio in un complesso industriale per la produzione di alluminio.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, le fiamme avrebbero lambito una superficie complessiva di circa 60000 metri quadrati.

"C'è un incendio in corso nel complesso industriale Dmitrov, nel comune di Kanalstroy. L'area dell'edificio è di 300 metri quadrati per 200, e le fiamme hanno raggiunto l'80% dell'edificio", si legge nel comunicato dei servizi di emergenza della regione.

Жуткий пожар в Дмитрове, где горят 60 тыс кв метров на алюминиевом заводе. https://t.co/0zWYZaOnpe pic.twitter.com/qEEEK2z1Ao — Vladimir Varfolomeev (@Varfolomeev) March 21, 2020

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono attualmente impegnate nel tentativo di domare il rogo.