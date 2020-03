Test rapido per il coronavirus, arriva l'ok della FDA all'italiana Diasorin

La società italiana Diasorin ha ricevuto l'ok dalla Food and Drug Administration per Simplexa COVID-19 Direct Kit, un test rapido per la diagnosi del virus Sars-Cov2, in grado di fornire "una risposta rapida e semplice per la rilevazione della sindrome respiratoria acuta, causata dal coronavirus 2, direttamente dai tamponi rinofaringei", spiega l'azienda.

Il kit è composto da una miscela di reagenti pronta per l'uso che consente effettuare l'esame direttamente sul luogo in cui si trova il paziente. Le analisi potranno essere svolte all'interno dei laboratori diagnostici degli ospedali, senza bisogno di inviare il campione a istituti esterni. L'esito dell'esame arriverà dopo circa 60 minuti.

Una diagnosi più semplice e rapida permetterà una maggiore precisione delle diagnosi, di facilitare le misure di isolamento e prevenzione.

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto l’approvazione al lancio del nostro test Covid-19. Speriamo di contribuire a ridurre l'attuale carenza di test che stanno vivendo gli ospedali di tutto il mondo", ha dichiarato il Ceo di DiaSorin Group, Carlo Rosa. "Il nostro test consentirà ai medici di affidarsi a risultati rapidi e precisi - sottolinea - per poter prendere le decisioni più opportune nel trattamento dei pazienti. In questo momento così complicato, vogliamo garantire il nostro pieno supporto e la nostra esperienza nella diagnostica per contenere questa pandemia".

Diasorin il 13 marzo aveva annunciato di aver ricevuto dalla Biomedical Advanced Reasearch and Development Authority (Barda) per lo sviluppo si soluzioni diagnostiche destinate a rafforzare la disponibilità di test negli ospedali statunitensi.

Il rapido aumento di casi di coronavirus ha posto il problema, non solo in Italia, di effettuare le diagnosi con maggiore rapidità e su più ampia scala, per poter intervenire sia con le cure che con l'isolamento dei casi positivi.