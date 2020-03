Coronavirus, il Cremlino smentisce l'ipotesi di quarantena per Mosca

Al momento le autorità russe non prevedono di introdurre una quarantena totale nella capitale del Paese.

La discussione di una possibile quarantena a Mosca alla luce della pandemia globale di Covid-19 non è per il momento in agenda.

A riferirlo è il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov:

"Non è in discussione al momento", ha spiegato il funzionario, rispondendo alle domande dei giornalisti circa un possibile blocco totale della capitale del Paese.

Fino ad ora in Russia sono stati confermati 199 casi di Covid-19, mentre il bilancio delle vittime è fermo alla 79enne deceduta ieri alla quale era stato diagnosticato il virus, sebbene la causa sia stata un'embolia polmonare.

Per far fronte all'epidemia, le autorità russe hanno deciso di cancellare tutti gli eventi di massa, oltre ad imporre delle restrizioni ai viaggi da e per l'estero.

Ad oggi sono circa 250.000 i casi di Covid-19 confermati su scala mondiale, mentre il bilancio delle vittime ha superato quota 10.000.