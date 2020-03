Barcellona, irrompono nell'aeroporto in macchina gridando slogan islamisti: due arresti

La polizia catalana, per l'accaduto, non esclude la pista legata al terrorismo di stampo islamista.

Due persone sono state arrestate quest'oggi dalla polizia catalana dopo che avevano fatto irruzione a bordo della propria macchina all'interno dell'aeroporto di Barcellona, gridando degli slogan di stampo islamista.

Fonti interne alla polizia hanno confermato che i due perpetratori sono due cittadini di nazionalità albanese e che, vista la dinamica dell'accaduto, non è da escludere la pista del terrorismo islamico.

Aquest es el vehicle que ha accedit a zona intermodal de l'Aeroport entrant per les portes giratories. Els dos ocupants ja estan detinguts pic.twitter.com/IQ3Hlgv6xv — Mossos (@mossos) March 20, 2020

Così come molti altri Paesi europei, in Spagna è stato imposto un regime di blocco totale degli spostamenti, con i cittadini che sono autorizzati ad uscire di casa soltanto per motivi essenziali.