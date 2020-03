Sette cose da fare per evitare di morire di noia in quarantena

Pulisci la tua casa e il tuo computer

Approfitta del momento per riordinare la casa o cambiare i mobili secondo il fengshui.

Se hai bisogno d'ispirazione, ti invitiamo a guardare i tutorial di YouTube della regina dell'ordine giapponese, Marie Kondo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marie Kondo (@mariekondo) 4 Фев 2020 в 11:12 PST

È anche un buon momento per eliminare i file non necessari dal telefono cellulare e dal computer e controllare i preferiti del browser Web.

Mettiti in contatto con i tuoi cari

Hai un amico di scuola con cui non parli da anni? O una zia solitaria che vive in un'altra città?

Il periodo di quarantena è il momento perfetto per chiamarli e vedere come sono: sai, non puoi essere infettato al telefono!

CC0 Una bambina con cellulare

Inoltre, puoi condividere la tua esperienza con amici di altri paesi, qualcosa che ti aiuterà anche a sapere com'è la situazione in altre regioni del mondo.

Scopri qualcosa di nuovo

Ora hai una buona opportunità per scoprire i tuoi talenti e doni naturali. Cucina una torta, dipingi un quadro o impara una nuova lingua: hai quasi tutto il tempo al mondo.

© REUTERS / Jeenah Moon Yoga con i gatti

E, se hai bisogno di un mentore virtuale, ci sono migliaia di tutorial gratuiti su YouTube, dalla scultura alla danza del ventre.

Trascorri più tempo con te stesso

Il tuo benessere fisico e psicologico è essenziale in questo momento pieno di angoscia e panico. Dormi di più e prova a seguire una dieta più sana.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moviing (@moviing.co) 13 Мар 2018 в 3:01 PDT

Sarebbe anche una buona idea meditare, esercitare e leggere ogni giorno.

Tieni un diario sul coronavirus

Trasforma i tuoi appunti sulla quarantena e la situazione nella tua città in un romanzo distopico emozionante per le generazioni future!

© Sputnik . Vsevolod Tarasevich Un diario

Scrivi cose sulla tua vita quotidiana e salva gli articoli più interessanti e insoliti sull'argomento. Questo ti aiuterà a creare un quadro più completo della situazione.

Insegna al tuo cane alcuni trucchi

Se sei il proprietario di un cane, questo è un buon momento per insegnare al tuo animale domestico alcuni trucchi, come dare la zampa o prendere un croccantino al volo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dida 🦁 (@didaondemand) 6 Мар 2020 в 6:45 PST

Tuttavia, il trucco migliore sarebbe che il tuo cane imparasse a uscire da solo e raccogliere la propria cacca.

Scrivi una lettera al tuo futuro io

La quarantena non è solo un momento perfetto per fissare obiettivi per il futuro, ma anche per scrivere una lettera al tuo futuro io.

Questo esercizio creativo ti consente di riflettere sulla tua vita attuale e di essere più consapevole dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Una volta terminata la lettera, inseriscila in una busta, chiudila e scrivi la data in cui dovrebbe essere riaperta.