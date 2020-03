Gli Usa approvano l'utilizzo di un farmaco anti malaria per curare il coronavirus

Semaforo verde negli Usa per la clorichina, il farmaco usato nelle terapie contro la malaria e l'artrite reumatoide. Il presidente Trump ha assicurato, durante una conferenza stampa, che il via libera viene dalla FDA e la sperimentazione avrà inizio immediato.

Il commissario della FDA, Stephen Hahn, ha ridimensionato le dichiarazioni del presidente specificando che per il momento il trattamento passerà attraverso una fase di una sperimentazione clinica per determinare la sua efficacia. Inoltre l'istituto del farmaco dovrò determinare le dosi indicate per le terapie.

Tuttavia la clorochina è già in uso in molti paesi. In Italia il farmaco è utilizzato sui pazienti affetti da Covid-19 con ottimi risultati per 3 casi su 4. Era stata la Cina a iniziare il trattamento sperimentale, seguita dalla Corea del Sud.

Lo studio

Uno studio cinese pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases, rivela come l'utilizzo della idrossiclorichina, una sostanza derivata dalla clorichina ma meno tossica, abbia dimostrato la sua efficacia in vitro contro il Sars-Cov2. Secondo gli autori il derivato ha un "buon potenziale" per curare la malattia.

Analoghi studi effettuati da un ricercatore francese, Didier Raoult, direttore dell’Istituto ospedaliero universitario “Méditerranée Infection” di Marsiglia, pubblicati sulla rivista scientifica International Journal of Antimicrobial Agents, confermano l'efficacia del farmaco. Il 75% dei pazienti trattati con il Plaquenil, uno dei farmaci a base di idrossiclorochina, dopo sei giorni presenta una carica virale negativa.

Inoltre, sempre secondo lo studio, l'idrossiclorichina abbinato ad un antibiotico contro la polmonite batterica, l'azitromicina, porta alla guarigione completa dei pazienti in una settimana.