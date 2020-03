In Turchia 15 morti dopo aver bevuto alcol contraffatto per battere il Coronavirus

Ad Istanbul 15 persone sono decedute e 60 persone sono finite in ospedale a causa di intossicazione da alcol, lo riporta il giornale Hurriyet.

Secondo la ricostruzione dei fatti diffusa dai media, alcuni originari del Turkmenistan hanno acquistato alcol prodotto artificialmente per uso esterno al fine di prevenire l'infezione da coronavirus. In seguito, questo gruppo di cittadini stranieri ha iniziato ad utilizzare l’alcol per somministrazione orale, causando un avvelenamento di massa.

Sette persone, coinvolte nella vendita dell’alcol sono state arrestate. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine.

Nei giorni scorsi, una storia simile è accaduta in Iran, dove sono morte per il medesimo motivo oltre 60 persone. Il dottore iraniano Shahin Shadnia ha raccontato quali conseguenze può avere il consumo dello spirito contraffatto e quali tipi di alcol non dovrebbero essere utilizzati nemmeno per pulire le mani.

Coronavirus in Turchia

Il primo caso di contagio dal COVID-19 in Turchia è stato confermato lo scorso 11 marzo. Secondo gli ultimi dati, nel paese sono registrati 192 casi di infezione dal COVID-19, di cui tre persone sono morte.