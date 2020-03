La Siria chiede la rimozione delle sanzioni per pandemia di Coronavirus

"La Siria, il cui popolo ha sofferto e ancora soffre di aggressione terroristica e severe misure unilaterali infondate che influenzano la vita dei cittadini e, in particolare, il settore sanitario, invita la comunità internazionale a rispettare i fondamenti del diritto internazionale universale e l'inviolabilità della vita umana e le azioni per la rimozione immediata delle sanzioni, soprattutto in condizioni di diffusione del coronavirus" riporta l'agenzia di stato siriana SANA riportando le parole del Ministro degli Esteri.

Il Ministero degli Esteri ha osservato che gli Stati Uniti e l'UE, nonostante la minaccia di una maggiore diffusione del coronavirus nel mondo, continuano a imporre unilateralmente sanzioni contro un certo numero di paesi, alcuni dei quali sono molto colpiti dallo scoppio della nuova malattia. Damasco ha espresso ancora una volta piena solidarietà ad Iran, Cuba, Venezuela e tutti i paesi che stanno facendo fronte alla pandemia.

"La Siria attribuisce piena responsabilità agli Stati Uniti e ai suoi alleati, che sostengono le sanzioni e ignorano la protezione dei diritti umani, per la morte di ogni persona da questa malattia", ha detto il Ministro degli Esteri siriano.

Ufficialmente in Siria fino ad oggi non è stato registrato alcun caso di infezione da coronavirus. Nell'ambito delle misure preventive, il governo siriano ha imposto una serie di severe restrizioni, fermando il collegamento aereo con tutti i paesi in cui è stato registrato un focolaio di virus, ed ha chiuso il confine terrestre con il Libano. In tutto il paese sono stati chiusi ristoranti, caffè, musei e tutti i luoghi di possibile aggregazione. Inoltre è stato significativamente ridotto il lavoro delle istituzioni statali, tra cui ministeri e tribunali.