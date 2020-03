La Germania schiera l'esercito nella lotta al coronavirus

La Germania impiegherà anche l'esercito per contrastare l'epidemia da nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, in una intervista al Financial Times.

"Abbiamo invitato tutti i riservisti, in particolare quelli con esperienza medica, a registrarsi con noi", ha detto il ministro. “Stiamo fornendo agli operatori sanitari ovunque siano necessari". Ma l'esercito non servirà esclusivamente per rafforzare il personale medico civile, impegnato in prima linea.

Oltre alla cura dei malati, sosterrà le forze di polizia e le autorità locali per garantire l'ordine pubblico e il rispetto delle misure di quarantena e servirà a risolvere i problemi di trasporto e logistica.

"Se abbiamo problemi di trasporto, perché così tanti camionisti sono bloccati ai confini e non sono più disponibili, la Bundeswehr ha veicoli e autisti che possono svolgere il lavoro per rifornire la popolazione".

La Germania teme che la sospensione dei trasporti possa comportare problemi nella distribuzione di cibo e beni di prima necessità creando una crisi degli approvvigionamenti. Questo scenario potrebbe verificarsi in seguito ad un aumento dei contagi.

Le misure del governo tedesco

Sono attualmente oltre 10.000 i casi accertati secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie del paese e circa 20 i decessi.

Berlino ha presentato un piano di sostegno all'economia, minacciata dalla pandemia e dalla temporanea sospensione della attività economiche, dovuta alle misure di quarantena. Saranno stanziati 40 miliardi di euro per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi, danneggiati dal crollo improvviso della domanda.

Gli aiuti verranno ripartiti in 10 miliardi emessi sotto forma di aiuti diretti e 30 miliardi verranno concessi come prestiti.

Nei giorni precedenti la Merkel, durante una riunione della Cdu, aveva affermato che oltre il 60% dei tedeschi avrebbe contratto il virus in assenza di vaccino o farmaci.