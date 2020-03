Consigliere di Trump guiderà delegazione USA alla 75ª Parata della Vittoria a Mosca

E' Robert O'Brien, consigliere personale del presidente americano Donald Trump, la figura scelta da Washington per rappresentare gli USA alla 75ª Parata della Vittoria.

Robert O'Brien, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump, guiderà la delegazione americana che si recherà in Russia nel prossimo mese di maggio per la 75ª Parata della Vittoria a Mosca.

A riferirlo è il console americano nella Federazione Russa, John Sullivan:

"Per me è un grande onore poter comunicare che il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Robert O'Brien, sarà a capo della delegazione americana che arriverà a Mosca il 9 maggio per i festeggiamenti del 75° anniversario della Giornata della Vittoria sulla Germania nazista", ha riferito Sullivan.

Il console ha poi sottolineato che "l'arrivo di una delegazione di tale livello testimonia la volontà di ricordare le perdite riportate dagli Alleati, il popolo americano e quello sovietico, durante gli anni della Seconda guerra mondiale per rendere il mondo più sicuro per tutti".

In precedenza era stato reso noto che il presidente americano Trump aveva rinunciato all'invito a partecipare alla Parata della Vittoria.