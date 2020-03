Germania conferma oltre 10.000 casi di coronavirus

L'istituto Robert Koch, l'agenzia del governo federale tedesco e l'istituto di investigazione per il controllo e la prevenzione delle malatti, hanno confermato questo giovedì 10.999 casi accertati nel paese con 2.801 nuovi infetti.

Cresce drammaticamente l'estensione dei contagi in Germania. Sono quasi 11 mila i casi in totale, e aumentano al ritmo di migliaia al giorno. 2801 solo nelle ultime 24 ore. Per il centro Robert Koch sarebbero 20 i decessi, mentre il centro John Hopkins di Scienza e Ingegneria dei Sistemi, negli Usa, traccia un bilancio più drammatico: 28 decessi e oltre 12 mila contagi.

La Cancelliera Angela Merkel ha definito l'epidemia COVID-19 come la maggiore sfida che il paese affronta dalla seconda guerra mondiale e ha annunciato che la situazione diventerà più difficile nelle prossime settimane. La Merkel ha anche garantito ai cittadini tedeschi che il governo farà tutto quello che è nelle sue possibilità per rallentare la diffusione dei contagi e mitigare l'impatto dell'epidemia.

Le misure del governo tedesco

Berlino ha presentato un piano di sostegno all'economia, minacciata dalla pandemia e dalla temporanea sospensione della attività economiche, dovuta alle misure di quarantena. Saranno stanziati 40 miliardi di euro per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi, danneggiati dal crollo improvviso della domanda, come riferisce Der Spiegel.

Gli aiuti verranno ripartiti in 10 miliardi emessi sotto forma di aiuti diretti e 30 miliardi verranno concessi come prestiti.

Inoltre è stato annunciato l'impiego dell'esercito nella lotta al coronavirus, come già in Italia e Francia.

Nei giorni precedenti la Merkel, durante una riunione della Cdu, aveva affermato che oltre il 60% dei tedeschi avrebbe contratto il virus in assenza di vaccino o farmaci.