Telefonata tra presidenti di Israele e Palestina sullo sfondo della pandemia di coronavirus

"Il mondo sta affrontando una crisi che non distingue le persone in base a dove vivono. La cooperazione tra di noi è fondamentale per garantire la salute di israeliani e palestinesi... La nostra capacità di lavorare insieme durante i periodi di crisi testimonia anche la nostra capacità di lavorare insieme per il futuro a beneficio di tutti noi", le parole di Rivlin riportato dall'ufficio stampa.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute israeliano, a 433 concittadini è stato diagnosticato il coronavirus.

Secondo gli ultimi dati disponibili a domenica 15 marzo, nessun caso di coronavirus è stato rilevato nella Striscia di Gaza, mentre 38 persone sono state infettate dal Covid-19 in Cisgiordania, ha segnalato il ministero della Salute palestinese.

Israele chiude i confini a chi arriva dall'Italia

Il ministro degli Interni Aryeh Deri aveva annunciato a fine febbraio un decreto per impedire ai non-israeliani in arrivo dall'Italia l'ingresso nel suo territorio.

"Non abbiamo scelta, l'epidemia si è diffusa in tutta Italia", aveva dichiarato.