Il coronavirus fa la prima vittima anche a Cuba: è un cittadino italiano 61enne

Il coronavirus non risparmia nemmeno l'isola caraibica, dove si registrano 10 casi confermati e 389 sospetti contagi di Covid-19.

La prima vittima a Cuba di Covid-19 è un cittadino italiano 61enne.

Le autorità cubane hanno segnalato il primo decesso per l'infezione Covid-19: è un turista italiano di 61 anni che era stato ricoverato in ospedale l'11 marzo scorso, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità locale con un tweet.

|Nota informativa|

En la madrugada del 18 de marzo falleció el paciente de nacionalidad italiana de 61 años de edad, que se encontraba ingresado en estado crítico.

Se confirmaron tres nuevos casos de #COVID19 para un acumulado de 10 en el país.

👉https://t.co/r4LbHTcyC7 pic.twitter.com/tKMeR33GDI — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) March 18, 2020

​"Alle prime ore del mattino del 18 marzo il paziente italiano di 61 anni che era stato ricoverato in condizioni critiche è deceduto. Tre nuovi casi di Covid-19 sono stati confermati per un numero complessivo di 10 nel Paese", si legge nel testo del tweet.

Il turista era entrato il 9 marzo a Cuba, che a differenza di molti Paesi dell'America Latina non ha chiuso i suoi confini; da domenica sera era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.