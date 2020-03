Lech Walesa chiede a Polonia e Russia di risolvere controversie storiche

"In primo luogo bisogna mettere a posto il passato. Stiamo creando gruppi per risolvere i problemi del passato. E il passato è la liberazione della Polonia, per cui dobbiamo ringraziare. Ma allo stesso tempo ci fu un'imposizione del comunismo che non volevamo", ha detto Walesa in un'intervista con Sputnik.

L'interlocutore dell'agenzia ritiene che la presenza di questioni storiche irrisolte disturbi notevolmente il dialogo su altri argomenti.

"Fino a quando non lo risolviamo una volta per tutte, ci saranno sempre incomprensioni, dal momento che tutto mescolato. Quindi, non c'è rispetto per ciò che deve essere rispettato. Fino a quando non lo faremo, ci faremo a pezzi come stiamo facendo ora", ha detto.

"Occorre semplicemente che le nostre relazioni siano buone. Dico sempre: se due combattono, il terzo ne trae beneficio. E nelle nostre relazioni attuali stiamo perdendo tutto, sia in Russia che in Polonia. E ne sta beneficiando un terzo", ha detto Walesa.

"Da Danzica e da Varsavia è sempre più vicina Mosca che Washington. Quindi siamo legati dal destino, Dio ha deciso così", ha aggiunto, sottolineando che questa vicinanza dovrebbe essere resa "piacevole", senza creare problemi "senza sosta".

Diatriba storica tra Russia e Polonia su Seconda Guerra Mondiale

Le autorità russe hanno ripetutamente affermato che alcuni Paesi europei stanno cercando di riscrivere la storia. In particolare si sono segnalati botta e risposta sull'asse Mosca Varsavia in merito all'andamento della Seconda Guerra Mondiale e sul ruolo dell'Armata Rossa: la leadership politica polacca ha persino messo in dubbio il fatto ormai assodato della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche. Nel merito Putin ha affermato che la Russia è obbligata a garantire la conservazione della verità sulla Seconda Guerra Mondiale e a resistere ai tentativi di falsificarne la ricostruzione storica.