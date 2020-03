Eurovision Song Contest 2020 cancellato

"Con grande rammarico dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Nelle scorse settimane abbiamo cercato varie alternative per poter condurre Eurovision Song Contest 2020", si legge nel messaggio.

"Tuttavia l'incertezza venutasi a creare a causa della diffusione del COVID-19 in Europa, e le restrizioni imposte dai governi ai media partecipanti e delle autorità olandesi, significa che l'Unione europea di radiodiffusione ha preso la difficile decisione di non continuare con la diretta dell'evento come pianificato".

"Siamo molto orgogliosi che l'Eurovision Song Contest abbia unito spettatori ogni anno, senza interruzioni, per gli ultimi 64 anni, e, come milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente tristi che non potrà aver luogo a maggio. L'Unione europea di radiodiffusione, la Radiotelevisione Pubblica dei Paesi Bassi, NOS e AVROTROS e la città di Rotterdam continuerà la conversazione per tenere l'Eurovision Song Contest nel 2021", si sottolinea.

"Chiediamo alle persone di resistere con noi mentre lavoriamo attraverso le ramificazioni di questa decisione senza precedenti e aspettiamo pazientemente ulteriori notizie nei prossimi giorni e settimane. Ringraziamo tutti i team delle emittenti nei Paesi Bassi e i nostri 41 membri che hanno lavorato duramente per pianificare questo evento annuale. Siamo affranti tanto quanto loro che l'Eurovision Song Contest non potrà essere tenuto a maggio, e sappiamo che l'intera famiglia di Eurovision in tutto il mondo continuerà a fornire amore e supporto l'un l'altro in questo momento difficile", si conclude.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Il cantautore italiano Antonio Diodato doveva rappresentare l'Italia con il brano 'Fai Rumore'. Ha vinto la 70° edizione del festival di Sanremo l'8 febbraio.

​Il festival canoro avrebbe dovuto svolgersi dal 12 al 16 maggio a Rotterdam. L'Olanda si era guadagnata il diritto di organizzare l'evento dopo la vittoria dello scorso anno di Duncan Laurence. Il compito di rappresentare la Russia all'Eurovision a Rotterdam spettava al gruppo Little Big con la canzone "Uno".