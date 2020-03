Trovato il possibile punto da dove il coronavirus si è diffuso in Europa

Il giornale ha ricordato che un certo numero di cittadini COVID-19 infetti di Germania, Norvegia, Danimarca e Svezia hanno trascorso le vacanze in questo posto. Probabilmente hanno "portato" il virus a casa loro. Il coronavirus è stato trovato in un barista di un albergo della località turistica.

Ischgl ha continuato a lavorare fino all'ultimo fine settimana, quando era già a conoscenza del numero di infetti.

Come osservato dal quotidiano Der Standard, i proprietari di hotel e impianti di risalita non volevano perdere gli introiti, nonostante il pericolo per la salute pubblica.

Il sindaco di Ischgl, Werner Kurz, è stato oltraggiato da queste accuse. Ha dichiarato che sono state prese tutte le precauzioni in modo tempestivo, riporta Der Spiegel.

L'11 marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’epidemia del nuovo coronavirus COVID-19 è stata classificata come pandemia.