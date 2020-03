Coronavirus, Giappone: uomo infetto che voleva infettare gli altri muore

Secondo l'agenzia Kyodo, un uomo di 57 anni che ha diffuso intenzionalmente il coronavirus è morto in ospedale. Le cause della morte non sono state menzionate.

Il 4 marzo, un giapponese di 57 anni è risultato essere infetto con il nuovo ceppo di coronavirus. I medici non sono stati in grado di ricoverarlo in ospedale lo stesso giorno e gli hanno chiesto di rimanere in quarantena domestica.

Tuttavia, invece, l'uomo ha detto alla sua famiglia che avrebbe "diffuso il virus".

Ha visitato un bar e un pub filippino, dove pochi giorni dopo a uno dei dipendenti è stato diagnosticato il coronavirus.

La polizia ha avviato un'indagine sull'uomo, la cui identità non è stata rilasciata, lo scorso venerdì dopo che una donna di 30 anni che lavorava al pub era risultata positiva al virus, che ha avuto origine in Cina e causa COVID-19.

Entrambi i locali sono stati messi in quarantena, riporta Kyodo.