Dopo l'Italia, Pornhub offre accesso Premium a Francia e Spagna durante la quarantena Covid-19

Con il centro dell'epidemia di coronavirus che si sta spostando dalla Cina all'Europa, i governi di tutto il continente hanno dichiarato blocchi a livello nazionale per prevenire la diffusione della malattia.

Pornhub, uno dei siti Web per adulti più famosi al mondo, ha concesso l'accesso premium a milioni di europei durante la quarantena del coronavirus.

Martedì il sito, di proprietà della società canadese MindGeek, ha annunciato che avrebbe concesso agli utenti in Spagna e Francia l'accesso gratuito per un mese ai video HD per "aiutare a passare il tempo e intrattenersi".

Pornhub si è anche impegnata a donare i proventi di questo mese da Modelhub, una piattaforma per modelle amatoriali per condividere e vendere i loro contenuti pornografici, per aiutare questi paesi a combattere la crisi COVID-19.

Giorni prima, la società ha anche esteso i suoi servizi Premium gratuitamente in Italia. Si è impegnata a donare i proventi di febbraio da Modelhub a una campagna di raccolta fondi per aggiungere unità di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

L'Italia, la Spagna e la Francia hanno dichiarato tutti quarantene a livello nazionale nei giorni scorsi che richiedono alle persone di rimanere al chiuso per aiutare a frenare la diffusione accelerata del nuovo coronavirus.

L'Italia è il paese europeo più colpito, con oltre 31.500 casi confermati e oltre 2.500 morti a martedì. La malattia respiratoria causata dal virus ha infettato più di 11.000 persone e ucciso 514 in Spagna; Attualmente la Francia riporta oltre 7.700 casi e 175 decessi.