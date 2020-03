Coronavirus, ecco la distanza sicura tra la persone, e non è un metro

Il divieto di eventi di massa, ad esempio, 5 mila partecipanti, non ha senso, poiché la distanza tra le persone è molto più importante se l'evento si svolge all'aperto o al chiuso, ha dichiarato un noto specialista giapponese di malattie infettive ed epidemiologo in un'intervista con Sputnik.

Sato Akihiro, che ha realizzato nel 2018 un manuale per Tokyo sulle misure per la diffusione delle infezioni nella metropoli, ha parlato a Sputnik della reale distanza sicura necessaria per evitare il contagio.

"Non importa tanto il numero quanto la distanza tra le persone riunite e dove si svolge l'evento. Per strada, il rischio è ridotto. Cioè, il limite sul numero è inutile. Ad esempio, se immaginiamo una situazione in cui si raccolgono anche diverse decine di migliaia di persone, ma a condizione che la distanza tra loro sia da 1,5 a 2 metri, per strada, e inoltre, se non parlano tra di loro, è molto più sicuro anche rispetto a un piccolo numero di persone che si riunisce in una stanza non ventilata e dove "parlano a una distanza di 30 centimetri a 1 metro l'uno dall'altro. Questo non si deve fare", ha detto Sato.

Ha sottolineato che se prendiamo ad esempio la situazione con un concerto al chiuso, dal punto di vista della diffusione di un nuovo tipo d'infezione da coronavirus, che ci siano 100 persone o 5000 persone, non fa differenza.

La scorsa settimana, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha citato tre condizioni principali per l'infezione di un nuovo tipo di infezione da coronavirus secondo il principio degli assembramenti, quando una persona infetta infetta molte persone contemporaneamente: questo accade se le persone si riuniscono in una stanza chiusa poco ventilata, si siedono o stanno in piedi stanze affollate, a distanza ravvicinata e allo stesso tempo parlano, cantano o gridano. Esempi di trasmissione a grappolo sono le infezioni nei club sportivi o musicali. Allo stesso tempo, organizzare un evento all'aperto riduce, ma non elimina il rischio: una delle fonti di infezione nell'isola di Hokkaido, dove è stato successivamente introdotto uno stato di emergenza.