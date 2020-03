Il Belgio segue l'esempio dell'Italia e chiude tutto per il coronavirus

"Il Consiglio di Sicurezza nazionale del Belgio ha tenuto una riunione per discutere le misure che devono essere prese per limitare la diffusione del coronavirus ... Il Belgio entrerà in quarantena totale a partire da mezzogiorno di mercoledì", si afferma nel bollettino.

Come parte delle misure di quarantena, sono limitati gli spostamenti della popolazione (tranne in caso di emergenza), sono vietate le riunioni. Il provvedimento è valido fino al 5 aprile, dopodiché la situazione sarà rivalutata.

"Alla popolazione viene ordinato di rimanere a casa. È consentito recarsi, se necessario, in negozi di alimentari, farmacie, uffici postali, banche o per fare rifornimento di carburante per la macchina".

È consentito fare jogging, camminare, incluso il ciclismo, ma solo accompagnati da persone con cui si vive insieme. Con gli altri bisogna mantenersi ad una distanza di 1,5 metri. La polizia ha il compito di vigilare sulle limitazioni.

Ad inizio settimana il ministero della Salute del Belgio ha riferito che il numero di casi di positività al Covid-19 ha superato quota 1.200 e 10 persone hanno perso la vita per l'infezione del nuovo coronavirus.

Questa sera il Consiglio d'Europa ha confermato la chiusura per 30 giorni delle frontiere esterne della Ue per i viaggi non necessari come misura per contenere la diffusione del coronavirus nel vecchio continente.