Negli Usa si chiede alla gente di non chiamare il 911 per la mancanza di carta igienica

"È difficile credere che dobbiamo pubblicare una cosa simile. Non chiamate il 911 solo perché è finita la carta igienica. Potete sopravvivere senza il nostro aiuto", si legge in un post sulla pagina Facebook del dipartimento della polizia cittadina.

Inoltre nel messaggio vengono riportati esempi storici di come comportarsi nella situazione in cui si rimanga senza carta igienica. Tra le altre cose, vengono menzionate alternative, come corde imbevute di acqua salata come fatto dai marinai, spugne di mare su un bastone usato dagli antichi romani e pannocchie di mais utilizzate dai Maya per questo scopo.

La polizia ha inoltre proposto di usare assegni, giornali ed altre alternative alla carta igienica.

"Siate intraprendenti. Siate pazienti. C'è carenza di carta igienica. E passerà anche. Basta non chiamare il 911. Non possiamo portarvi la carta igienica", conclude il post.

Negli Stati Uniti, il numero di persone infette da coronavirus ha superato 5mila persone, 85 delle quali sono morte. La Casa Bianca in precedenza aveva raccomandato agli americani di evitare di visitare luoghi affollati, annullare viaggi e lavorare da casa. Inoltre, nelle aree in cui è registrato il maggior numero di persone infette, è stata introdotta la quarantena.