In Russia saliti a 114 i contagi da Covid-19

"Nella Federazione Russa 114 casi di positività sono attualmente registrati in 26 regioni. Di questi, 5 si sono ripresi e sono stati dimessi. 109 persone sono ricoverate in ospedale, per 106 la malattia ha un decorso lieve e senza alcun sintomo", ha detto in una riunione del consiglio dei ministri.

Secondo la Golikova, per 104 casi di Covid-19 in Russia il contagio ha avuto origine all'estero, mentre 10 sono persone sono rimaste contagiate per contatto in Russia.

21 nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati registrati in 15 regioni della Russia, è stato riferito ai giornalisti presso la sede operativa per la lotta contro il Covid-19.

Si precisa che gli infetti avevano visitato Paesi "con una situazione sfavorevole sul coronavirus" nelle ultime due settimane. Le persone con cui sono entrati in contatto sono state identificate, tutte sottoposte a controllo medico, si legge nella nota.

"Da gennaio 2020, ci sono 53.013 persone sotto controllo medico in Russia in totale, dal 16 marzo 16.401 persone rimangono sotto controllo", fanno sapere le autorità russe.

"Test al coronavirus non necessario per un raffreddore"

Non è necessario sottoporre al test al coronavirus tutti i cittadini russi che manifestano raffreddore o sintomi influenzali, ha affermato la vicepremier Tatyana Golikova.

Ha osservato che, prima di tutto, quei cittadini che provengono da Paesi con una situazione difficile con il coronavirus vengono sottoposti ai test, in secondo luogo le persone con cui sono entrate in contatto, in terzo luogo le persone che soffrono di malattie respiratorie acute e le persone con polmonite.

"Ma voglio fare appello ai nostri cittadini sul fatto che al momento non occorre che tutti facciano i test sul coronavirus", ha detto la Golikova.

La Golikova ha osservato che oggi, insieme alle regioni del Paese, è stato attivato il potenziale di tutti gli ospedali infettivi, sono stati distribuiti oltre 55mila letti. Di questi, 28mila per bambini, oltre 12mila sono posti di rianimazione e 396 osservatori. Sono stati allestiti 7.500 box di isolamento, in cui i pazienti con sintomi devono essere trattati.

Ieri il governo russo ha preso la decisione per limitare temporaneamente l'ingresso di cittadini stranieri o apolidi in Russia per la diffusione del coronavirus.