Coronavirus, deputati M5s: “il mondo ci prende come esempio”

I deputati M5s hanno affermato che tutti i paesi europei colpiti dal coronavirus stanno prendendo esempio dall’Italia per combatterlo.

Il decreto 'Cura Italia' è un passo “importantissimo per affrontare l’emergenza. Ad aprile interverremo nuovamente per sostenere l'economia italiana ma questo imponente intervento economico rappresenta un segnale forte per famiglie, sanità e aziende italiane", hanno affermato i deputati M5s.

Il provvedimento da poco approvato dal Consiglio dei Ministri introduce misure per potenziare il servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, per i lavoratori e le imprese interessate dall’emergenza coronavirus.

"È chiaro che c'è ancora tanto da fare, che l'Europa debba dare una risposta forte non solo all'Italia ma all'intera Unione, ma tutti i Paesi colpiti oggi dal virus stanno prendendo l'Italia come modello ed esempio per combatterlo. Noi dobbiamo continuare a osservare regole e rispettare i decreti: compatti, uniti, da grande Paese quale siamo, usciremo più forti da questa emergenza", hanno continuato i M5s.