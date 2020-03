Coronavirus, Mosca si prepara: al via la costruzione di un nuovo ospedale per malattie infettive

Finora Mosca, e la Russia in generale, non state sopraffatte dalla pandemia del coronavirus COVID-19 ma il Paese teme che la sola tattica della chiusura e respingimento all’entrata non potrà essere sufficiente nel lungo periodo.

Mosca è una metropoli da oltre 12 milioni di abitanti di soli residenti, più i pendolari che entrano ed escono ogni giorno per lavoro e gli altri non residenti. Si calcola che in totale la città arrivi a sfiorare le 20 milioni di presenze giornaliere. Solo la metropolitana trasporta ogni giorno circa 9 milioni di persone. Finora la tattica per combattere il COVID-19 è stata principalmente quella dei controlli alle frontiere e sempre più spesso della chiusura.

Le autorità però stanno preparando anche un ‘piano B’ nel caso la fortezza dovesse cedere, cosa che molti sospettano prima o poi potrebbe accadere comunque.

© Sputnik . Vitaly Belousov Coronavirus, a Mosca al via la costruzione di un nuovo ospedale per malattie infettive

Per questo motivo lo scorso 10 marzo il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato l’intenzione di erigere uno speciale ospedale per le malattie infettive specificatamente per prepararsi al coronavirus, promettendo che sarebbe stato costruito nel più breve tempo possibile utilizzando la tecnica del prefabbricato, ma che al tempo stesso avrebbe dovuto avere un tempo di ammortamento non inferiore ai 20 anni.

Secondo Andrei Bochkarev, vice sindaco di Mosca per le politiche e le costruzioni urbane, i tempi di realizzazione del progetto sarebbero stimati in "settimane".

Il nuovo centro per le malattie infettive andrà ad integrare l'ospedale di Kommunarka e l’IKB n.1 (Ospedale Malattie Infettive) dove già adesso vengono inviati i primi pazienti positivi al test COVID-19.

Allo stesso tempo, rassicurano le autorità, verrà costruito tenendo conto della sicurezza dei residenti della zona chiamata ‘Nuova Mosca’ su cui sorgerà. Il luogo del cantiere è stato scelto proprio tenendo conto del fatto che la zona non ha nelle immediate vicinanze complessi residenziali affollati e le case private più vicine si trovano ad almeno 250 metri – due volte e mezza lo spazio di sicurezza richiesto.

Le prime immagini del cantiere per la posa di un ospedale di emergenza a Voronovskoe, a sud est di Mosca. I lavori sono iniziati 2 giorni fa. pic.twitter.com/u3JeVUja5y — Marco Bordoni (@bordoni_saker) March 15, 2020 ​In questo momento sono in corso i lavori preparatori del sito, la posa della ‘prima pietra’ ufficiale è previsto per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo. In realtà la costruzione dei primi blocchi per il personale medico pare sia già iniziata. Al momento sarebbero coinvolte nei lavori circa 2 mila persone e 500 mezzi.

Inoltre, stando alle fonti, più di 350 produttori di ingegneria e apparecchiature mediche specializzate avrebbero già iniziato a preparare apparecchiature per equipaggiare il futuro ospedale.

La questione della sicurezza dei residenti non si limita alla posizione appartata del futuro ospedale. Attorno all’edificio, è nel progetto, verrà eretto il perimetro esterno della recinzione e della guardia, nonché costruiti impianti di trattamento autonomi per le acque reflue.

Il futuro centro medico dovrà avere una superficie complessiva di 70 mila metri quadrati e occupare un'area di oltre 40 ettari. Il progetto prevede 500 posti letto. Ci sarà accettazione, diagnostica, trattamento, rianimazione, laboratorio, sala operatoria e anche un reparto maternità. In totale 12 blocchi.

Le autorità fanno sapere, riconoscendone il giusto merito, che durante la costruzione verrà utilizzata l'esperienza di consulenti cinesi che hanno affrontato imprese simili per la città di Wuhan.