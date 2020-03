"E' possibile ammalarsi di Covid-19 dopo esserne guariti?" Ecco la risposta dell'esperto

Ha dato una risposta Alexander Lukashev, direttore dell'Istituto di parassitologia medica delle malattie tropicali e infettive dell'Università Sechenov, l'ateneo più grande, antico e leader nelle scienze mediche in Russia.

Un paziente che si è ripreso dall'infezione da coronavirus, di norma non può ammalarsi una seconda volta, in quanto l'organismo sviluppa le difese immunitario contro questo agente patogeno per almeno i prossimi anni.

"Di norma per la seconda volta un paziente non può ammalarsi per colpa dello stesso coronavirus. Almeno nei prossimi anni, finché si sviluppa l'immunità", ha detto Lukashev a Sputnik.

Ha osservato che i casi di reinfezione a Wuhan, che sono stati riportati nei media, potrebbero essere associati ad errori nella diagnosi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) l'11 marzo ha dichiarato che è una pandemia la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19.