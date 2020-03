Domenica superate 4 milioni di visualizzazioni da "Sputnik France"

Sullo sfondo dell'epidemia di coronavirus e del primo turno delle elezioni municipali in Francia, il numero di visualizzazioni del sito dell'edizione francese di Sputnik domenica scorsa ha superato quota 4 milioni, secondo Google Analytics. E' il record per il media creato cinque anni fa.

Lo stesso giorno, il 15 marzo, il numero di visitatori unici sul sito web di Sputnik France ha raggiunto 2 milioni e 366 mila persone. Rispetto a sabato, il loro numero è più che raddoppiato, segnando un incremento pari al 103%.

"Siamo in competizione con noi stessi, non con i media francesi! Abbiamo un'equipe amichevole e propositiva. Grazie a tutti per il fatto che amate il vostro lavoro! Ne abbiamo superate molte, ma questo non è il limite”, ha commentato Natalya Novikova, direttrice della redazione di Sputnik France.

Domenica i francesi hanno eletto 35mila amministratori di enti locali, tra cui il sindaco di Parigi. L'affluenza alle urne è stata di circa il 46% e in alcuni comuni non ha superato il 35%, un record negativo per la storia politica francese dal Dopoguerra. Per le speciali misure di sicurezza contro il coronavirus, gli elettori non hanno consegnato i loro documenti ai membri della commissione elettorale, ma li hanno mostrati a distanza. Molti sono venuti con le loro penne per compilare le schede.

Da sabato per la diffusione del coronavirus in Francia hanno chiuso bar, ristoranti, cinema e tutti i negozi, ad eccezione punti vendita di alimentari e di beni di prima necessità. Il numero di persone contagiate dal Covid-19 ha raggiunto 5.400, mentre i decessi sono stati 120. Gli ospedali non possono far fronte al flusso di pazienti e sono costretti ad accettare solo pazienti gravemente malati.

Sputnik France ha iniziato ad operare a gennaio 2015. Il numero medio mensile di visitatori unici sul sito è di 11 milioni.

Le visualizzazioni mensili medie dello scorso anno hanno superato i 23 milioni.

Sputnik è uno dei maggiori media internazionali che combina siti web multimediali nazionali e regionali in 33 lingue, trasmissioni analogiche e digitali in russo, inglese, francese e altre lingue in oltre 90 città del mondo. I siti di Sputnik 24 ore su 24 forniscono informazioni sui principali eventi nel mondo in inglese, arabo, cinese, spagnolo e persiano.

Il pubblico delle risorse informative di Sputnik registra più di 60 milioni di visitatori al mese, il numero di abbonati dell'account Sputnik China a Weibo supera gli 11 milioni. Sputnik ha 23 centri editoriali in tutto il mondo, da Pechino a Montevideo, lavorano più di mille persone di decine di nazionalità. Sputnik fa parte dell'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya. La sede principale di Sputnik si trova a Mosca.