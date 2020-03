La Russia chiude le frontiere agli stranieri

Il governo russo ha preso la decisione per limitare temporaneamente l'ingresso di cittadini stranieri o apolidi in Russia per la diffusione del coronavirus.

La misura entrerà in vigore il 18 marzo e durerà fino al 1° maggio.

Questo provvedimento non si applica ai camionisti che trasportano merci, nonché ai diplomatici e ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Russia. Inoltre, gli equipaggi delle navi e dei treni potranno attraversare il confine.

Come riferito dal premier russo Mikhail Mishustin, queste misure corrispondono alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha ricordato che le restrizioni sono state causate da circostanze eccezionali ed ha sottolineato che sono esclusivamente temporanee.

In precedenza la vicepremier russa Tatyana Golikova ha affermato che in Russia sono registrati 93 pazienti contagiati dal nuovo tipo di coronavirus Covid-19. 4 pazienti sono già guariti, mentre altri 79 rimangono ricoverati in ospedale. Tra tutti i casi positivi, 86 persone hanno contratto il virus all'estero, gli altri sono rimasti contagiati per contatto in Russia.

Quali misure ha preso la Russia dopo la diffusione del Covid-19

Oggi il premier Mishustin ha proposto misure per il funzionamento stabile dell'economia nel contesto della diffusione del coronavirus.

Ha disposto entro il 18 marzo di preparare un piano di azioni prioritarie, tra cui:

misure a sostegno del commercio, che consentiranno di costituire uno stock affidabile di beni essenziali, l'emissione di prestiti agevolati per le imprese commerciali;

sostegno alle industrie che si sono trovate in una situazione difficile per la diffusione del coronavirus, così come le piccole e medie imprese;

сoordinamento degli enti regolatori per aiutare le aziende a lavorare.

In Russia nel prossimo futuro verrà istituito un sistema di allerta online per i cittadini. Entrerà in funzione una linea telefonica ad hoc.

Alle università e alle scuole russe è stato raccomandato di passare all'apprendimento a distanza. Sono state cancellate le competizioni sportive internazionali. A Mosca sono state vietate le attività ricreative di oltre 50 persone.