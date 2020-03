Contro il coronavirus stop ad eventi di svago con più di 50 persone a Mosca

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha firmato l'ordinanza sul divieto temporaneo di organizzare eventi nei locali ai quali partecipano più di 50 persone, nonché altre misure aggiuntive in relazione alla diffusione dell'infezione da coronavirus.

"È vietato svolgere attività ricreative con la partecipazione di cittadini nel campo della cultura e dello sport, attività espositive, d'intrattenimento ed educative all'aria aperta con qualsiasi numero di partecipanti, mentre in edifici, strutture, e locali il numero non deve superare 50 persone", ha detto Sobyanin.

Il divieto sarà valido fino al 10 aprile.

Inoltre dal 21 marzo al 12 aprile le scuole ed i centri sportivi, nonché gli istituti di istruzione integrativa, saranno chiusi a Mosca. Come osservato dal sindaco, su richiesta dei genitori, sono organizzati gruppi di lavoro nelle scuole (non più di 12 persone) nel rispetto delle norme precauzionali sanitarie per gli studenti delle scuole elementari.

"Chiedo ai genitori che hanno deciso di tenere temporaneamente fuori dalla scuola i loro figli di non recarsi in centri commerciali, parchi e altri luoghi pubblici. Chiudere le scuole non significa vacanze extra, ma autoisolamento volontario a casa", ha aggiunto Sobyanin.

I russi che arrivano a Mosca dagli Stati Uniti, dai Paesi europei, dall'Ucraina, dalla Bielorussia e dal Regno Unito sono tenuti a rispettare la quarantena domestica per 14 giorni.

Come parte della lotta contro la diffusione di COVID-19 nella capitale, anche la vendita di biglietti da parte dei conducenti nel trasporto pubblico di superficie è temporaneamente annullata. Anche il Bolshoi Teatr ha deciso di annullare tutti gli spettacoli in programma fino al 10 aprile conformemente all'ordinanza del sindaco.

"Chiedo ai moscoviti più anziani, in quanto i più vulnerabili alla diffusione dell'infezione da coronavirus, di limitare il più possibile i contatti con l'esterno e di non lasciare la propria abitazione. Ai minimi segni di insufficienza respiratoria acuta, chiamare immediatamente un medico a casa", ha sottolineato il sindaco.