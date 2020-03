La "Bond girl" Olga Kurylenko positiva al coronavirus

L’attrice di origini ucraine, ora cittadina anche francese, famosa al grande pubblico per il suo ruolo di ‘Bond girl’ nel film ‘Quantum of Solace’ e co-protagonista di un film campione di incassi appena uscito nelle sale, ha annunciato ai fan la sua positività al COVID-19 dalla sua pagina social.

"Sono rinchiusa in casa dopo essere risultata positiva al coronavirus. In realtà sono malata già da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali. Abbiate cura di voi e prendete questa cosa seriamente!”.

Ironia della sorte, in questo caso forse cinismo della sorte, questa forzata quarantena avviene dopo la conclusione dell’ultimo film al quale l’attrice aveva partecipato, la cui trama parlava proprio di una reclusione forzata. Les Traducteurs, thriller campione di incassi francese regia di Régis Roinsard, ruota intorno alla traduzione dell’ultimo volume della serie di successo di un misterioso autore. Per riuscire a mantenere segretissima la trama e impedire anticipazioni vengono convocati nove traduttori esperti provenienti dalle varie parti del mondo per la pubblicazione simultanea nelle varie lingue e rinchiusi in una lussuosa villa. Nel film la Kurylenko viene convocata per la traduzione in russo, mentre per la traduzione in italiano l’attore è Riccardo Scamarcio.

Naturalmente tutti gli auguri dei fan della bella e brava attrice, attestati sul suo account, sono rivolti a che questa esperienza non si trasformi affatto in un thriller come nel suo ultimo film ma si concluda semplicemente con un prolungato periodo di riposo e una pronta guarigione.