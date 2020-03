Coronavirus: Lindemann si esibisce in una bolla di plastica in un concerto a Mosca - Video

Il leader del gruppo Rammstein, Till Lindemann si è difeso dalla minaccia di infezione da coronavirus in un modo insolito al concerto del suo progetto solista a Mosca. Il video dell'evento è stato pubblicato dagli utenti dei social network.

Il video mostra il musicista tedesco esibirsi in una bolla affidabile di plastica da qualsiasi minaccia.

Tuttavia, Lindemann non ha trascorso l'intero concerto in un guscio protettivo. Ha dovuto lasciarlo per lanciare delle torte sui suoi fan.

​In precedenza, il Municipio di Mosca ha emesso un decreto che vietava gli eventi di massa il cui numero di partecipanti supera le 5mila (ora il limite è 50) persone. Dopo la dichiarazione Lindemann ha dunque deciso di dividere il suo grande concerto nella capitale russa in due parti. Entrambi si sono svolti allo stadio VTB Arena.