Coronavirus Francia, il Governo Macron prende provvedimenti su falsa riga dell’Italia

Anche la Francia adotta le misure già adottate dall'Italia e che si dimostrano essere un esempio in Europa. Da oggi chiusi bar, ristoranti, cinema, discoteche, aperti solo i servizi essenziali.

Anche la Francia chiude tutto. Il primo ministro francese Edouard Philippe ha parlato ieri sera alla nazione e ha annunciato la stretta su tutti i luoghi pubblici non essenziali. La Francia prende quindi esempio dall’Italia e chiude bar, ristoranti, discoteche, cinema. Resteranno aperti, almeno per ora, i luoghi di culto, dove non sarà consentito svolgere cerimonie liturgiche.

Resteranno aperti unicamente gli esercizi commerciali essenziali quali supermercati e alimentari in genere, tabaccherie ed edicole, farmacie, stazioni di rifornimento carburanti, banche.

Le elezioni amministrative in Francia ci saranno

Confermate invece le elezioni amministrative in Francia. Il primo ministro francese ha informato la nazione che il comitato scientifico è stato interpellato e quest’ultimo ha rassicurato che le elezioni si potranno svolgere a determinate condizioni.

In primo luogo bisognerà mantenere la distanza sociale tra le persone e dare priorità agli anziani.

Il primo ministro Edouard Philippe è sicuro che i francesi dimostreranno “civismo e capacità” di rispettare le regole indispensabili per evitare il contagio.

Tuttavia molti francesi potrebbero non andare a votare frenati dalla paura del contagio. Anche perché ai seggi bisognerà comunque arrivarci con i mezzi propri e, in particolare, con i mezzi del trasporto pubblico. Questi ultimi possono trasformarsi in luoghi di contagio preferenziali.

Nuovo coronavirus: la situazione in Francia

In Francia sono 4469 i casi positivi al nuovo coronavirus accertati e 91 i decessi, riporta l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla sua mappa mondiale.

Al momento la Francia risulta la sesta nazione al mondo per numero di contagi. Più avanti vi è la Spagna con 5753 casi di positività accertati.