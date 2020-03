La Turchia estende ad altri 9 paesi il blocco alle frontiere per il Coronavirus

Alcuni paesi, come Polonia e Slovacchia, hanno chiuso i confini a tutti gli stranieri, salvo coloro che hanno il permesso di soggiorno. Nel frattempo, altri paesi sono selettivi circa la questione chi può entrare e chi no. Ad esempio, la Turchia oggi ha ampliato l’elenco dei paesi i cui cittadini non hanno la possibilità di entrate, in quanto nei paesi di provenienza di tali cittadini si registrano i focolai più notevoli del Coronavirus.

In precedenza, le autorità turche hanno interrotto il collegamento aereo con la Cina (3 febbraio), l’Iran (23 febbraio), l’Italia, l’Iraq e la Corea del Sud (29 febbraio).

Oggi questa lista è stata ampliata aggiungendo:

Germania

Spagna

Norvegia

Francia

Austria

Svezia

Belgio

Paesi Bassi

Georgia

Come riferito dal ministero degli Interni turco, a partire dal 14 marzo Ankara introduce il divieto di ingresso a tutti i passeggeri che arrivano da questi 15 paesi. Il divieto sarà in vigore fino al 17 aprile.

Il divieto interessa non solo cittadini e residenti dei paesi soprannominati: è vietato attraversare il confine turco anche ai cittadini di altri stati, che hanno visitato uno degli stati presenti nell’elenco negli ultimi 14 giorni. Inoltre, la partenza dalla Turchia verso questi paesi è temporaneamente sospesa. Allo stesso tempo, non ci sono restrizioni alla partenza dalla Turchia di cittadini di Germania, Spagna, Francia, Austria, Norvegia, Danimarca, Svezia, Belgio e Paesi Bassi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del Coronavirus una pandemia. Il numero totale di casi confermati ha superato i 150.000 in 129 paesi, con un bilancio delle vittime di oltre 5.000. Più di 73.000 persone si sono riprese dalla malattia.