Il presidente Trump si sottopone al test per il coronavirus

Il presidente degli Usa si è sottoposto al test per il coronavirus ed è in attesa dell'esito dell'esame. Al momento Donald Trump ha assicurato che la sua temperatura è "assolutamente normale" e di non avere alcun sintomo.

In via precauzionale è stata presa la temperatura a chiunque sia entrato a contatto con il presidente e con il suo vice, Mike Pence.

Attending meetings on Covid-19 in the White House. Working with States and local governments, many of whom have done a great job. Full report latter! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

​Sabato scorso il presidente e Mike Pence avevano ricevuto Jair Bolsonaro assieme a una delegazione brasiliana. Un membro della delegazioni è risultato positivo al nuovo coronavirus. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, aveva detto ieri di non ritenere necessario sottoporre al test e mettere il presidente in isolamento, poiché non presentava nessun sintomo.

Stato di emergenza negli USA

Nella serata di ieri Trump ha dichiarato emergenza nazionale per la pandemia da coronavirus, permettendo pieni poteri alle autorità per affrontare la crisi sanitaria e sbloccando fondi per $50 miliardi, per sostenere le spese mediche e di cure.

Il capo della Casa Bianca ha presentato anche il Family First Families First CoronaVirus Response Act, un atto che prevede test gratuiti, ferie retribuite per i lavoratori.

"Ho indirizzato - ha scritto Trump su twitter - il Segretario del Tesoro e il Segretario del Lavoro ad emanare regolamenti che offrano flessibilità in modo tale da non danneggiare in alcun modo le piccole imprese. Incoraggio - ha aggiunto - tutti i repubblicani e i democratici a riunirsi e votare sì! Metterò sempre la salute e il benessere delle famiglie americane PRIMA. Non vedo l'ora di firmare il progetto di legge finale".

Sono oltre 2000 i casi positivi accertati negli USA in 46 stati, con 48 decessi per Covid-19.