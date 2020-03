Times Square quasi vuota dopo annuncio emergenza nazionale per coronavirus - Video

Sempre meno persone camminano per le strade di New York da quando il presidente Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale negli Stati Uniti. New York Times Square sembra essere quasi deserta rispetto al solito numero di turisti che la visitano.

cIl 12 marzo, il bilancio delle vittime del nuovo coronavirus negli Stati Uniti è aumentato ad almeno 41 persone.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la diffusione del romanzo coronavirus una pandemia. Il numero totale di casi confermati in tutto il mondo ha superato i 140.000, con un bilancio delle vittime di oltre 5.000. Più di 68.000 persone si sono riprese dalla malattia.