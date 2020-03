Covid19, Russia vieta visite delegazioni straniere

Secondo la presidente del Consiglio della Federazione della Russia, Valentina Matvienko, le visite di delegazioni straniere di quei paesi ritenuti "pericolosi" in termini di epidemia di coronavirus sono state sospese, mentre ai senatori russi è stato proibito di recarsi all’estero.

Ha continuato affermando che non è necessario farsi prendere dal panico per l'infezione virale poiché le autorità non nascondono alcuna informazione sulla malattia e le misure del governo per contrastare la sua diffusione sono efficaci e sufficienti. Tuttavia, Matvienko ha osservato che il pericolo del nuovo coronavirus non deve essere sottovalutato.

Il bilancio degli infetti in tutto il mondo ha ormai superato le 140.000 persone mentre oltre 5.000 sono decedute a causa della malattia. Il virus si è diffuso in oltre 100 paesi da quando è apparso in Cina a dicembre.

La Russia ha registrato 45 casi di virus a partire da venerdì, tra cui due cittadini cinesi e un cittadino italiano. Otto persone si sono riprese dalla malattia e sono state dimesse dagli ospedali.