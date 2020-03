Sorpresa in Carolina, quadro di Salvador Dalí rispunta in un negozio dell’usato

La donna ha trovato il quadro per caso, mentre selezionava alcuni prodotti ricevuti al negozio per poi rivenderli, lo riporta la rivista Smithsonian Magazine. Il dipinto le è parso interessante, così lo ha portato ad una galleria d’arte per farlo esaminare.

La proprietaria della galleria ha stabilito che si trattava di un dipinto ad acquarelli di Salvador Dalì per “Il Purgatorio” della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Nel quadro l’artista dipinse una donna nell'abito blu e un uomo vestito in rosso.

L’opera è stata venduta per 1.200 dollari, e i profitti della vendita sono stati devoluti in beneficenza.

Salvador Dalí aveva lavorato su un ciclo di dipinti ad acquarello basato sul capolavoro di Dante a partire dal 1957, commissionato dalla Biblioteca Nazionale D'Italia nell'ambito della pubblicazione limitata per i 700 anni dalla nascita di Dante. L'artista catalano avrebbe dovuto dipingere cento illustrazioni, ma il progetto fu ritirato nel 1964.