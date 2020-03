Covid 19, annulate staffetta della torcia olimpica in Grecia e rinviato il Giro d'Italia

La torcia olimpica avrebbe dovuto iniziare un viaggio di otto giorni in Grecia prima di essere consegnata al Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 il 19 marzo.

Ieri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito di rimandare le Olimpiadi di Tokyo di un anno.

La dichiarazione è arrivata dopo che una fonte del Comitato olimpico greco ha detto ai giornalisti che tutte le decisioni riguardanti i giochi a Tokyo sarebbero state prese a maggio.

Le Olimpiadi estive 2020 si dovrebbero tenere tra il 24 luglio e il 9 agosto in Giappone.

Annullata anche la partenza del Giro d’Italia da Budapest, dov'erano previste le prime tre tappe della Corsa Rosa, dal 9 al 11 maggio. Nelle prossime settimane è atteso l'annuncio della nuova data di partenza.

​Il COVID-19 è stato rilevato per la prima volta a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, a fine dicembre, e da allora si è diffuso in tutto il mondo. L'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale a causa dell'epidemia alla fine di gennaio. Il numero di casi sta crescendo rapidamente in Italia, Iran e Corea del Sud, mentre in Cina hanno iniziato a diminuire negli ultimi giorni.