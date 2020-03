Vietnam, salvati in mare tre turisti russi su una zattera di fortuna

Tre cittadini russi hanno tentato di raggiungere l’isola Hon Tre in provincia vietnamita Kien Giang su una zattera di fortuna con un motore, partendo dalla terra ferma.

I vacanzieri sono stati salvati dagli abitanti locali dopo il guasto al motore, riporta il portale VNExpress. A quanto si apprende dopo l’improvviso guasto al motore i tre turisti, due uomini di 53 e 35 anni e una donna ventisettantenne, sono rimasti in difficoltà in mezzo al mare. Gli abitanti locali li hanno notati dalla costa e si sono messi in moto, salvando queste persone.

I soccorritori hanno trasportato i cittadini russi sulla terra ferma, consegnandoli al dipartimento esteri dell'amministrazione della provincia. Il portale fa notare che i turisti non volevano scendere a terra e hanno chiesto di lasciarli, siccome erano sicuri di poter riaccendere il motore e continuare il viaggio. Tuttavia, alla fine i turisti sono stati trasferiti sulla terraferma.

Nell’amministrazione tutti e tre sono stati sottoposti al tampone per rivelare se sono contagiati dal COVID-19. I test hanno dimostrato il risultato negativo, riporta il portale.

